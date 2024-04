In Bernburg im Salzlandkreis ist der Bahnverkehr aufgrund einer brennenden Halle unterbrochen. Wie die Feuerwehr MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, steht die Halle nahe der Bahnstrecke seit etwa sechs Uhr im Vollbrand. In Folge dessen kommt es zu starker Rauchentwicklung in der Köthenschen und der Bahnhofstraße.