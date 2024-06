Der Wahl-Bulli ist ein Projekt der bundesweiten Aktion #EureStimme, der zu einer besseren Aufklärung und Information rund ums Thema Wahlen beitragen soll. Mit ihm testeten Erstwähler unter 18 Jahren und Noch-Nicht-Wähler unter 16 Jahren aus Gardelegen die kommende Europawahl. Die Schüler hatten die gleichen Stimmzettel, die es auch zur Europawahl geben wird und wählten geheim und jeder für sich wie bei einer echten Wahl. Allerdings nicht in einem Wahlbüro, sondern in einem Bulli, der eigens für den EU-Wahl-Testlauf zu einem Wahlbüro umfunktioniert wurde. Insgesamt beteiligten sich mehr als 200 Schüler am Testwahl-Aufruf.



Ziel des Wahl-Bullis ist es, dass Schülerinnen und Schüler sich unabhängig und informiert eine Meinung zu den Parteien und Kandidaten bilden können. Derzeit ist zu beobachten, dass viele sich vor allem über Social-Media-Plattformen wie TikTok informieren oder die Meinung ihrer Eltern übernehmen. Sozialpädagogin Monique Groth, die die U-18-Wahl in Gardelegen gemeinsam mit Kollegen initiierte, sagt: "Wir sehen, dass politische Aufklärung kontinuierlich erfolgen muss, denn das passiert noch zu wenig. Wir müssen unsere jungen Menschen in politische Entscheidungsprozesse einbinden – immer und immer wieder."