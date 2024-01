Jan Böhmermann und Olli Schulz haben bei der jährlichen Weihnachts-Spendenaktion ihres Podcasts "Fest und Flauschig" mehr als zwei Millionen Euro gesammelt. Teile des Geldes sind für das Projekt "Partnerschaft für Demokratie in Köthen" bestimmt. Das hatten der Satiriker und der Musiker in ihrem Podcast sowie auf der Plattform "X", früher Twitter angekündigt.

Die Spenden wurden rund um eine Live-Show beim "Fest und flauschig Weihnachtszirkus" am 16. Dezember 2023 in Berlin gesammelt. Die "Partnerschaft für Demokratie Köthen" ist dieses Mal eines von insgesamt vier Projekten, an das die Gelder verteilt werden soll. Mit der "Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora" in Thüringen unterstützen Böhmermann und Schulz in diesem Jahr ein weiteres Projekt aus Mitteldeutschland. Das Geld soll gleichmäßig auf alle vier Projekte verteilt werden, verkündeten Schulz und Böhmermann in ihrem Podcast. Demnach bekommt jedes Spendenziel 513.755,92 Euro.