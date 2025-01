Wir wollten zeigen, dass IT nicht nur in der Großstadt funktioniert. Und wir glauben, das ist uns gelungen.

Anfangs arbeiteten sie noch im heimischen Wohnzimmer. Ein Jahr später zogen sie schon in ihr erstes eigenes Büro in der Wollweberstraße. "Das haben wir dann alles schön selbst hergerichtet, gemalert, Tische selbst gebaut, ein paar Möbel von Ikea geholt – mit wenig Geld versucht viel zu machen. Alles so Start-up-Charakter halt", sagt er lachend. Später folgte der Umzug in größere Räume in der Neuperverstraße, und schließlich fanden sie in der Altperverstraße ihr heutiges Zuhause: ein modern renoviertes Bürogebäude über zwei Etagen.