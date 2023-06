Die Auswirkungen des Fischsterbens in der Milde bei Kalbe sind größer als bislang angenommen. Wie der Vorsitzende des Angelsportvereins Kalbe, Kay Grahmann, MDR SACHSEN-ANHALT sagte, sind mittlerweile etwa 110 Kilogramm tote Fische geborgen worden. Am Montag waren es nach Aussagen des Altmarkkreises Salzwedel rund 25 Kilogramm. Grahmann rechnet damit, dass in den kommenden Tagen noch mehr Fische angespült werden.