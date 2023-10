In Sachsen-Anhalt gibt es derzeit drei Jugendkunstschulen: in Barleben – Wolmirstedt, in Magdeburg und Wittenberg. Zum Vergleich: In Thüringen sind es 15 und in Bayern sogar mehr als 50. Warum Sachsen-Anhalt nur so wenige Jugendkunstschulen hat, ist schnell erklärt. In Bayern und auch Thüringen werden die Einrichtungen über die Landeshaushalte finanziert, stehen quasi im Gesetz. In Sachsen-Anhalt ist das nicht der Fall. Damit fehlt die Finanzierung. Doch Kulturvermittlerin Anne Buch will weiter für eine "Jugendkunstschule Altmark" kämpfen.

Bildrechte: MDR/Carina Emig