Auch Stefan Korneck ist – nicht nur im Falle Salzwedels – enttäuscht, wie lange es dauert, bis Photovoltaik-Anlagen auf Dächern denkmalgeschützter Gebäude montiert werden dürfen. Korneck ist Gründer und Chef von "scm energy" in Pretzier, der Vorreiter-Solar-Firma in der Altmark. Er spricht von teilweiser Willkür bei den Entscheidungsträgern in den kommunalen Verwaltungen. Auch Sabine Decker von der Salzwedeler Trawo kritisiert, dass das Pro und Contra bei Solaranlagen oft von den persönlichen Einstellungen von Mitarbeitern und Sachbearbeitern in den Verwaltungen abhänge.