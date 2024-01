Bildrechte: MDR/Carina Emig

Interview zu den Bauernprotesten Warum ein Landwirt aus der Altmark weiter protestieren will

Hauptinhalt

von Carina Emig, MDR SACHSEN-ANHALT

09. Januar 2024, 19:03 Uhr

Sie arbeiten hart und viel, kümmern sich um Lebewesen, tragen Verantwortung für das, was jeder von uns tagtäglich verzehrt. Die Arbeit der Bauern und Landwirte ist essentiell, trotzdem kommt sie seit Jahrzehnten nicht mehr ohne Subventionen aus. Im Schnitt sind es 48.000 Euro je landwirtschaftlichem Unternehmen pro Jahr in Deutschland. Dieser Zustand zermürbt die Gemüter. Nun entlädt sich alles in den bundesweiten Bauernprotesten. Der altmärkische Landwirt Christian Raapke rechnet vor.