Es sind diese fünf Tage im Herbst, die die 42-jährige Melanie Mühl und ihr 15-jähriger Sohn Luk auf keinen Fall verpassen wollen. Deshalb sammeln sie das ganze Jahr über Flaschen und sammeln das Pfandgeld in einer Spar-Dose. "Wir gehen erstmal über den Martinimarkt und halten wahrscheinlich als erstes an einer Glühwein-Bude an", erzählt Melanie lachend. "Dann suchen wir die anderen Buden auf, wo wir was essen können, machen uns einen schönen Abend und später gehen wir eigentlich auch mal zum Pferderennen."

Das alles ist ganz schön teuer. Ein halber Meter Bratwurst kostet auf dem Martinimarkt in Klötze 8 Euro, Fischbrötchen 7 Euro und Glühwein 3,50 Euro. Ganz bewusst verzichtet Melanie Mühl daher selbst auf Fahrgeschäfte. Diese Freunde überlässt sie ihrem Sohn Luk. Aber sie schlemmt sich fünf Tage über den Martinimarkt. Für die besondere Kulinarik hat sie schließlich das ganze Jahr gespart. Bildrechte: MDR/Carina Emig

200 Euro für fünf Tage Martinimarkt in Klötze

Melanie Mühl hat die Kosten gut im Blick. Mindestens 200 Euro hat sie für die fünf Tage Martinimarkt eingeplant. Sicherheitshalber hat sie zusammen mit Luk dieses Mal 500 Euro über das Jahr gesammelt. Neben dem Glühwein und den Essens-Buden gehört für ihren Sohn Luk auch der Adrenalin-Kick der Fahrgeschäfte fest dazu. "Am meisten gefallen mir die Karussells, besonders die Zeitmaschine, die sich dreht und überschlägt", erzählt Luk. Die Kosten für Fahrten in Rund-Fahrgeschäften und Loopings liegen bei bis zu 8 Euro pro Durchgang. Natürlich dürfen auch Autoscooter und Riesenrad nicht fehlen, aber all das kostet.

Der Martinimarkt in Klötze Den Martinimarkt in Klötze gibt es seit mehr als 200 Jahren. Damit ist er nach Angaben der Stadt das größte und traditionsreichste Innenstadtfest der Altmark.



An fünf Tagen im Herbst präsentieren sich mehr als 90 Schaustellerinnen und Schausteller in Klötze.



In diesem Jahr findet der Martinimakrt vom 24. bis 28. Oktober statt.

Bildrechte: MDR/Carina Emig

Pfandflaschen sammeln für Glühwein, Bratwurst und Riesenrad

Diese Ausgaben kann Melanie Mühl nicht einfach aus ihrem Einkommen finanzieren. Sie arbeitet als Verkäuferin und weiß, dass am Ende des Monats oft nur wenig übrigbleibt. Doch für sie steht fest: Der Martinimarkt ist Tradition und die soll bewahrt werden. Die Idee, Pfandflaschen zu sammeln und das Geld in einer Spar-Dose zu sparen, kam Melanie vor einigen Jahren. Seitdem halten sie und Luk konsequent an dieser Strategie fest. "Wir lassen uns immer die Pfandbons auszahlen und sammeln das Geld in einer Spar-Dose", erklärt Melanie. "Da gibt es keine Ausnahme. Am Ende des Jahres kommt da ordentlich was bei rum."

Auch Luk unterstützt die Sammelaktion seiner Mutter tatkräftig. "Ich sammle das Pfand mit und wir bringen es dann gemeinsam weg", erzählt er stolz. Ein Beispiel zeigt, wie ernst er das Ganze nimmt: "Luk war auf Klassenfahrt und kam mit einer vollen Reisetasche zurück, weil alle Kinder ihre Pfandflaschen weggeschmissen hatten", erzählt Melanie schmunzelnd. "Am Ende hatten wir 8 Euro nur von dieser Aktion." Für Luk ist gemeinsam zu sammeln mehr als nur eine Notwendigkeit – es ist eine Möglichkeit, gemeinsam auf etwas hinzu sparen und sich auf das Ziel zu freuen. "Die Idee, ein ganzes Jahr über zu sammeln, ist cool, weil man dann am Ende mehr erleben kann", erklärt er. Der Aufwand und früh zu sparen, lohne sich, denn so bleibt mehr Geld für die besonderen Dinge des Festes. Bildrechte: MDR/Carina Emig

Ein Jahr sparen: "Die Freude ist am Ende umso größer"

Für Melanie Mühl und Luk ist der Martinimarkt mehr als nur ein Ausflug. "Das ist Tradition", sagt Melanie bestimmt. "Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir das schon machen. Solange ich lebe, gehen wir immer von Donnerstag bis Montag auf den Martinimarkt." Früher begleiteten ihre Eltern sie, heute geht sie gemeinsam mit ihrem Sohn. Die Vorfreude und die Atmosphäre sind für beide einzigartig. "Das faszinierende am Martinimarkt ist, dass man Leute trifft, die man sonst nie sieht", erklärt Melanie. "Da kommen sie von überall, von jedem Dorf. Es ist einfach schön."