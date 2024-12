Das Zentrum für Soziale Psychiatrie (ZSP) in Salzwedel will sich vergrößern, ohne die Zahl der Plätze merklich zu erhöhen. Denn Ziel des Projekts ist es, die Pflege- und Lebensqualität für die rund 120 Menschen mit seelischen Behinderungen – wie beispielsweise Psychosen, Demenz oder Mehrfachbehinderungen mit psychischen Problemen – deutlich zu verbessern. Geplant sind umfassende Umbaumaßnahmen am Bestandsgebäude sowie ein Neubau. Besonders wichtig: Die Einrichtung wird durch mehr Einzelzimmer deutlich mehr Privatsphäre für die Bewohner bieten.