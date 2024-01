Im Altmarkkreis Salzwedel warnt die Polizei vor Betrügern. Wie das Polizeirevier Salzwedel am Freitag mitteilte, haben in den vergangenen Tagen mehrfach Betrüger bei Bürgern angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Sie hätten behauptet, die Menschen aufgrund eines Einbruchs in einer benachbarten Straße warnen zu wollen. Dabei fragten die Betrüger allerdings gezielt nach Wertgegenständen und Bargeld in Haus oder Wohnung. Laut Polizei behaupteten die Betrüger am Telefon zudem, dass zum Schutz bereits Beamte in der Nähe postiert worden seien.