Vernissage am Dienstag Künstler aus Japan stellen in Tangermünde aus

23. April 2024, 05:04 Uhr

Die Künstlerinnen und Künstler kommen aus Japan, ihre Werke sind sonst in Galerien in Paris oder New York ausgestellt – und jetzt sind sie in Tangermünde. Eine Ausstellung in der Salzkirche zeigt noch bis zum 9. Mai japanische Kunst.