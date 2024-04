Die Burg Galerie in Halle präsentiert eine neue Ausstellung zum Thema "Fremd".

Die Arbeiten von Studierenden greifen das Thema Fremdheit persönlich und vielschichtig auf.

Die Galerie will mit der Ausstellung Raum für Austausch und Reflexion schaffen.

Das Fremde bleibt nur fremd, bis wir uns damit vertraut machen. Das ist Kerngedanke der neuen Ausstellung in der Burg Galerie im Volkspark. Bewusst setzt Kuratorin Jule Reuter damit das wohl bisher politischste Statement in der ABC-Ausstellungsreihe der Burg – auch aus aktuellem Anlass: "Ich hatte einfach durch die Diskussionen um Ausgrenzung – wer spricht mit wem, welche Foren für Austausch gibt es eigentlich? – plötzlich das Bedürfnis, mit der Galerie aktiver zu werden und auch besser zu verstehen, was da passiert", so Reuter. Bildrechte: Max Mendez

Galerie wählte aus mehr als 100 Einsendungen aus

Mit dem Ausschreibungsmotto "F wie Fremd" konnten sich Studierende der Burg Giebichenstein aus allen Fachbereichen auf die Ausstellung bewerben. Mehr als 100 Arbeiten wurden eingereicht. 23 ausgewählte Positionen sind ab sofort in der Burg Galerie im Volkspark zu sehen. Das Besondere: Es ist eine interdisziplinäre Schau. So wird "das Fremde" nicht nur aus verschiedenen Perspektiven, sondern auch mit verschiedenen Materialien behandelt. Malerei neben Plastiken neben Modedesign.

Die Modedesign-Studentin Ruth Pietschmann etwa zeigt mit der Arbeit "to chill to kill" einen mit Camouflage-Wolken bedruckten Neoprenanzug – ihre textile Übersetzung von Entfremdung und Fremdheit. "Wir ziehen eine Uniform in Tarnfarben an und denken, wir werden wirklich unsichtbar, weil wir uns unserer Umwelt anpassen", so Pietschmann. Als militärische Uniform betrachtet, führe Camouflage dazu, dass man Teil einer Masse werde, seine Persönlichkeit abgebe und auch seine Ideologie angleiche. Die Träger entfremdeten sich von sich selbst "und auch von allen, die diese Uniform nicht tragen", erklärt Pietschmann. Bildrechte: Moritz Geyer

Camouflage ist für mich die textile Übersetzung von Entfremdung und Fremdheit. Ruth Pietschmann, Modedesign-Studentin

"Das Fremde" wird vielschichtig und persönlich behandelt

Auch das eigene Fremdfühlen wird in der Ausstellung sehr persönlich verhandelt – etwa in der Auseinandersetzung mit der eigenen chronischen Erkrankung oder Sexualität. Andere Arbeiten greifen ein zwischenmenschliches Entfremden in Freundschaften auf, oder Fremdbestimmtheit in Form von Angewiesenheit auf ein achtsames Umfeld, wenn man eine körperliche Behinderung hat.

Und das Fremde im künstlerischen Prozess selbst wird zum Thema: Wenn das geschaffene Werk der Künstlerin plötzlich selbst wie ein fremdartiges Wesen mit Eigenleben erscheint. Welchen Einfluss Technologien und künstliche Intelligenz haben, beschäftigt David Kind, der zeitbasierte Künste studiert und seinen Digitaldruck "Die Überwindung des Menschen" präsentiert. Ihm geht es um die Frage, "wie Kunst noch autonom sein kann, wenn wir immer mehr künstlerische Praktiken Computerprogrammen übergeben, die uns lenken, die Entscheidungen für uns treffen: Wie wird was geschnitten, wie wird was collagiert oder wie wird was coloriert?" Bildrechte: Carolin Büscher

Burg Galerie hinterfragt auch die eigene Position