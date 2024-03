Den Herausgebenden ist es Goiny zufolge wichtig gewesen, das Magazin in Halle zu verwurzeln und den örtlichen Ursprung zu verdeutlichen. Bisher wurde es ausschließlich in der feministischen Buchhandlung Kohsie und in einem Hallenser Spätkauf öffentlich zum Verkauf angeboten. "Error*ines – The Megazine" komme gut an: Sie erhielten mittlerweile vermehrt Anfragen, an der Gestaltung des Heftes mitzuwirken. Doch es gebe auch Herausforderungen in der kreativ-feministischen Arbeitsweise des Kollektivs, erklärt Klara Goiny. Oft sei es nicht einfach, die Mischung aus gemeinschaftlicher Arbeit, Freundschaft und möglichst hierarchiefreien Arbeitsprozessen zu vereinen.