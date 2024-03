Das Kunstmuseum Moritzburg in Halle blickt kritisch auf Sammlungen kolonialer Kunst.

Die Ausstellung eröffnet die Debatte um die Rückgabe von Raubkunst in Sachsen-Anhalt.

Neben Werken aus Afrika und Ozeanien gibt es auch expressionistische Kunst zu sehen.

"It's all about collecting ..." verspricht die Ausstellung im Titel, inklusive dreier schelmisch gesetzter geheimnisvoller Pünktchen. Das Motto wird in der neuen Ausstellung der Moritzburg zu "Expressionismus, Museum, Kolonialismus" gar zum Design und prägt auf einem nachempfundenen hellgelben Notizzettel an vielen Stellen die Optik der Schau. Eine Ästhetik, die man aus Frauenzeitschriften oder von älterer Produktwerbung her kennt – aber in einem Museum zu so einem ernsten Thema?

Kunstmuseum Moritzburg blickt kritisch auf eigene Sammlung

Ist "It's all about collecting ..." ironisch gemeint, möchte man fragen, handelt doch die Schau von so genannten "Erwerbskontexten": vom menschlichen Trieb des Sammelns, der auch dunkle Aspekte hat, in kolonialen Kontexten oder in der Nazi-Zeit oft dunkelste. Auch die Typografie der Schrift, die groß gezogen an verschiedene Stellen der Ausstellung unbequeme Fragen und Kommentare stellt, erscheint eher leicht konsumierbar.

Dann wiederum wird die Schau resolut und streicht in den die Ausstellung begleitenden Texten Worte wie "Sammlung" oder auch die Namen einstiger deutscher Kolonien mit dem Lineal durch. Ist das nun historisch-korrekt oder einfach nur aktivistisch überzogen? Thomas Bauer-Friedrich, Direktor des Kunstmuseums Moritzburg, betont, dass sich sein Team "nach langer, ausführlicher Debatte" dazu entschlossen habe.

Aktuelle Debatte um Kolonialismus und Raubkunst in Museen

Es ist der Spagat zwischen dem Publikum, dem man die ethnologischen Objekte des Hauses nahebringen will sowie der aktuellen, teils aktivistisch geprägten Museumsdebatte, den die Ausstellung vollführt. Nicht nur in Halle werden dieser Tage teils zum ersten Mal überhaupt viele Provenienzen untersucht, wird ein ethischer Umgang mit ihnen eingefordert.

Ob sie zu hundert Prozent geraubt wurden oder aus vermeintlich unwürdigen Tauschgeschäften stammen, muss noch genauer erforscht werden. Viele der ethnographischen Objekte in der Moritzburg sind übrigens verschwunden. Sie wurden Anfang des 20. Jahrhunderts zum letzten Mal glaubhaft bezeugt, teilt Thomas Bauer-Friedrich mit. Zum Teil war es wohl einfach feucht in den Lagerstätten, was über 1.400 Objekten den Garaus gemacht haben könnte. Vielleicht gelangte die Sammlung jedoch auch zu DDR-Zeiten in den staatlichen Kunsthandel, kann auch Thomas Bauer-Friedrich nur mutmaßen: "Wir wissen es nicht, was passiert ist." Heute sind in der Moritzburg aus der Sammlung Hellwig nur noch acht Objekte übrig: fünf Tapas (Teppiche), zwei Pfeilspitzen und ein Gefäß.

Leihgaben aus Leipziger Grassi Museum für Völkerkunde

Zur Aufarbeitung und Recherche der ethnografischen Bestände konnte die Moritzburg übrigens im Rahmen eines Forschungsprojekts Fachleute aus Kamerun und Papua Neuguinea hinzuziehen, die Schwarze Deutsche Patricia Vester aus Potsdam schrieb auch Texte für die Ausstellung.

Aufarbeitung zu Provenienz auch in der Sammlung Horn

Bei der vielen Aufarbeitung im eigenen Haus gelangt der eigentliche Anlass der Schau, die Präsentation der Sammlung Horn, fast in den Hintergrund. Expressionistische Gemälde und Grafiken gehören zu ihren Glanzstücken sowie kultische Objekte, vornehmlich aus Afrika, der einstigen Gold- und Elfenbeinküste.

Kulturelle Aneignung durch Künstler wie Pechstein und Nolde?

Schließlich setzt sich die Ausstellung auch mit dem – heute oft als kulturell-aneignend gebrandmarkten – Blick einiger Expressionisten auseinander, etwa des Brücke-Künstlers Max Pechstein oder auch von Emil Nolde. Kuratorin Anke Dornbach betont, dass jene kultischen Objekte aus der Sammlung Horn, etwa nach dem Voodoo-Glauben noch heute aktive Masken aus Afrika, erhöht auf Sockeln in Vitrinen präsentiert werden, um darauf hinzuweisen, dass es sich hier nicht um Kunstobjekte handele.

Große Ausstellung in Halle stellt viele Fragen