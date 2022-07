Bernd Schulze bestätigt den Trend. Schulze, von Beruf eigentlich Bauunternehmer, ist hier der Bürgermeister. "Wo jetzt das Café ist, war nix mehr", erinnert er sich. "Den Boden, auf dem wir gerade stehen, gab es nicht." Heute beobachtet auch der Kommunalpolitiker, wie gut das Café Werben tut. Die älteren Damen aus Werben treffen sich hier, die Touristen sind sowieso immer auf der Suche nach einem Ort, an dem es Kaffee gibt. Und die täglich geöffnete Kirche gegenüber trägt natürlich auch ihren Teil dazu bei, dass sich Gastronomie hier rechnet. Bernd Schulze ist seit 2017 Bürgermeister von Werben. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Bernd Schulze will das, was sich tut in Werben, aber nicht allein auf das Engagement des Arbeitskreises zurückführen. "Ohne den hätten wir hier lauter Baulücken", räumt er zwar ein – führt dann aber aus, was sich auch an anderer Stelle tut. Ein Beispiel? Der Campingplatz am Stadtrand, gelegen direkt am Elberadweg. "Haben wir mit Leader-Fördergeld saniert", sagt er. "Im April hat ein privater Betreiber übernommen. Der Platz ist rappelvoll." Bernd Schulze freut das – auch, weil das Schwimmbad am Campingplatz davon profitiert und davon wiederum das Städtchen Werben. "Viele vergessen, wie wichtig die Daseinsvorsorge ist", sagt der Rathauschef.

Biedermeier-Märkte locken viele Gäste nach Werben

Lernte Werben 2015 kennen und lieben: Jochen Großmann Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Und dann sind da ja noch die Biedermeier-Märkte. Zwei gibt es im Jahr, einen im Sommer, einen kurz vor Weihnachten. Die Menschen kommen aus ganz Deutschland. Es sind so viele, dass dem kleinen Städtchen an der Elbe regelmäßig die Parkplätze fehlen. Und hier kommt dann doch wieder der Arbeitskreis ins Spiel. Er veranstaltet die Märkte, seit mehr als 15 Jahren schon. Jochen Großmann ist seit diesem Jahr der Vorsitzende des Arbeitskreises. Der 63-Jährige, im Hauptberuf Professor für Gesang an der Universität der Künste in Berlin, hat das Städtchen Werben vor sieben Jahren für sich entdeckt. Damals schwärmte ein Kollege von der Schönheit der kleinsten Hansestadt Europas.