Anne Marie ist bei ihren Großeltern in Seehausen im Landkreis Stendal aufgewachsen, beides bodenständige Menschen: die Oma Krankenschwester, der Opa Tischler. In seiner Werkstatt hat Anne Marie als Kind "die langwierigen Arbeiten" erledigt, hat stundenlang geschliffen und gefeilt. Das sei in dem Moment vorbei gewesen, als sie ihren ersten Computer bekam. Mit dem konnte sie eigene Dinge erfinden und darstellen, alles ging in Sekunden statt in Stunden wie vorher in Opas Werkstatt. Spätestens da hatte sie ihr Herz und ihren Verstand an die Naturwissenschaften vergeben.