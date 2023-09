Mit einer blauen Mappe vor dem Gesicht betrat der 43-jährige Angeklagte Tino B. am Dienstagmorgen den Gerichtssaal 218 im Landgericht in Stendal. Er wurde eskortiert von zwei Polizisten. Seit fünf Monaten sitzt er in der JVA in Burg. Die Zuschauer-Stühle waren voll besetzt, neben zahlreichen Journalisten auch Zuschauer – einige aus Klötze , dem Heimatort, sowohl des Opfers als auch des mutmaßlichen Täters.

Staatsanwältin Ramona Schütte verliest die Anklageschrift und rekonstruiert zeitlich sehr genau den Tathergang am 4. März dieses Jahres. Damals soll Kezhia "um 13.01 Uhr" in Klötze an einer Bushaltestelle in seinen Lieferwagen gestiegen sein. Beide hätte schon seit Jahren eine intime Beziehung geführt. Eine halbe Stunde später seien sie in Niedersachen zwischen Hoitlingen und Jembke in einen Wald gefahren.