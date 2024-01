Im Prozess um die getötete 19-jährige Kezhia aus Klötze droht dem 43-jährigen Angeklagten eine Verurteilung wegen Mordes. Das deutete Richter Ulrich Galler am Donnerstag in der Verhandlung an. Die Angaben zum Tathergang seien nicht glaubhaft gewesen, sagte der Richter.