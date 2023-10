Im Prozess gegen einen Mann, der eine 19-Jährige aus Klötze in der Altmark getötet und anschließend in Niedersachsen verbrannt und vergraben haben soll, haben am Dienstag erste Zeugen ausgesagt. Wie ein Sprecher des Landgerichts Stendal mitteilte, sind am zweiten Verhandlungstag insgesamt vier Zeugen gehört worden. Drei von ihnen sind Polizeibeamte.