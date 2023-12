Freitagmittag im Gerichtssaal 218 des Landgerichts Stendal: Voller Nüchternheit beschreibt der Gerichtsmediziner Dr. Thomas Rothämel von der Medizinischen Hochschule in Hannover den Zustand der Leiche der 19-jährigen Kezhia aus Klötze. Das muss im krassen Gegensatz zu der wilden Tat gestanden haben, mit der die junge Frau am 4. März zu Tode gebracht worden ist. 32 Schnittwunden, von denen sechs ins Herz gingen, ließen die Frau am Ende "von innen und außen verbluten", wie es der 62-jährige Gerichtsmediziner sagte. Der Experte spricht von einem "traumatischen Herzinfarkt".