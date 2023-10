Den Durchbruch bei den Ermittlungen lieferte Professor Thomas Brinkhoff von der Jade-Hochschule im niedersächsischen Oldenburg. Der Geoexperte hatte mit seinem Team den Fahrtenschreiber des Firmenwagens des tatverdächtigen Mannes untersucht – und die Polizei letztendlich zum Tatort und dem Leichenfundort geführt. Ohne ihn würde es vermutlich derzeit keinen Prozess geben.

"Ich war überrascht, als ich den Auftrag von der Polizei bekommen habe", sagt der Hochschullehrer. Sein Institut für angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik (IAPG) habe so etwas noch nie vorher gemacht. "Es war wissenschaftlich herausfordernd", sagt der 59-Jährige, der am Freitag im Landgericht Stendal detailliert die Ergebnisse seiner Arbeit vorstellte.

Digitaler Fahrtenschreiber ohne geografische Koordinaten

"Wir hatten von der Polizei Daten eines digitalen Fahrtenschreibers, eines sogenannten Tachografen erhalten", sagte Professor Brinkhoff im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. "Diese Daten bestehen aus einer Datumsangabe, einer Zeitangabe und einer Geschwindigkeitsangabe in Kilometern pro Stunde", sagt er. Nicht vorhanden gewesen seien geografischen Koordinaten, also beispielsweise GPS-Informationen.

Die Wissenschaftler erstellten ein Profil der zurückgelegten Strecken. Die Geschwindigkeit des VW Crafters wurde dabei mit potenziellen Fahrstrecken in Verbindung gebracht. Straßenkarten und Luftbilder wurden abgeglichen. "Wir haben jeweils überprüft, ob die Strecken plausibel sind", so Brinkhoff.

Bildrechte: MDR/Polizeiinspektion Stendal

Immer, wenn dies nicht der Fall war, weil beispielsweise eine scharfe Kurve mit 90 km/h nicht durchfahren werden kann, dann sei die Strecke verworfen worden. So habe man sich schrittweise vorgearbeitet.

Das entwickelte Verfahren wurde im weiteren Verlauf durch die Geoinformatiker Jörn Ahlers und Tobias Werner in einer webbasierten Kartenapplikation nutzbar gemacht und um interaktive Elemente erweitert. Mithilfe dieser Anwendung stand eine Plattform bereit, welche die eigenständige Ermittlungsarbeit der Polizei in Stendal bei der Erstellung eines umfangreichen Bewegungsprofils des Fahrzeugs unterstützte.

Exakte Rekonstruktion der Fahrtroute

"Wir hatten zunächst nur die Daten für den 4. März", sagt Thomas Brinkhoff. Dies war der Tag, an dem Kezhia H. letztmals lebend gesehen worden war. Letztendlich war es auch ihr Todesdatum, wie sich später herausstellte.

Von großem Vorteil war, dass die Wissenschaftler die Information hatten, dass der Firmenbulli an jenem Samstag um 13:02 Uhr in Klötze an der Bushaltestelle hielt und Kezhia H. dort zustieg. Die Wissenschaftler hatten den Startpunkt und konnten nun anhand insbesondere der Geschwindigkeit des Fahrzeugs den exakten Weg rekonstruieren.

Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

"Wir waren uns über alle wesentlichen Aspekte, die die Fahrroute betraf sicher", sagt der Hochschullehrer. Das heißt, das Hochschul-Team konnte sicher identifizieren, wo der Tatort war, wo sich der erste Ablageort der Leiche befand und wo der Leichnam endgültig vergraben worden sein musste.

Brinkhoff: "Zwischendurch gab es manchmal Bereiche mit Unsicherheiten. Aber, wenn man dann einen Ansatzpunkt gefunden hat, also beispielsweise eine charakteristische Ortsdurchfahrt, dann kriegt man das Ganze letztendlich schlüssig hin."

"Wir haben gespannt gewartet"

Bereits nach zwei Tagen konnten die Wissenschaftler erste Ergebnisse an die Polizei liefern. Sie wurden dann auch damit beauftragt, die Fahrten des Fahrzeugs für die Folgetage zu analysieren. Am 8. April waren sie fertig. "Wir haben dann sehr gespannt gewartet, was passiert", sagt Brinkhoff. Am 20. April wurde die Leiche ausgehoben.

Die Wissenschaftler haben mit ihrer Arbeit bereits für Furore gesorgt. "In einigen Fachzeitschriften wurde es bereits publiziert", sagt der Professor. Auch das Computer-Magazin "Ct" habe das Thema aufgegriffen. Er habe auch schon an der Polizei-Akademie in Niedersachsen einen Vortrag gehalten, weitere sollen folgen, sagt der Geoinformatiker.