Eins ist aber klar: Die Akteure haben alles Recht der Welt, sich Gedanken über alle Aspekte ihrer Einrichtung zu machen. Das schließt auch die Namensgebung ein. Nicht erst seit Corona geht in vielen öffentlichen Debatten schnell mal das Maß verloren. Auch in den Medien wird übers Ziel hinausgeschossen. In Sozialen Medien sowieso. Es wird im Kern gar nicht mehr diskutiert, sondern oft sehr pauschal draufgehauen und auch diffamiert. In dem Sinne wird auch den Verantwortlichen in Tangerhütte Unrecht getan, indem bestimmte Absichten einfach mal unterstellt werden.