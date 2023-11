Bildrechte: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Auch das Internationale Auschwitz Komitee zeigt sich über den Vorschlag zur Umbenennung bestürzt. "Wenn man die eigene Geschichte gerade in diesen Zeiten von neuem Antisemitismus und Rechtsextremismus so leichtfertig abzuräumen bereit ist und der Name von Anne Frank im öffentlichen Raum als ungeeignet wahrgenommen wird, kann einem im Blick auf die Erinnerungskultur in unserem Lande nur Angst und Bange werden", so Vizepräsident Christoph Heubner. In einem Offenen Brief an die Stadt Tangerhütte, der MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, ruft das Komitee dazu auf, die Umbenennung zu überdenken.