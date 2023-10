Der scheidende Bürgermeister Thomas Schmette (CDU) will nun prüfen, ob die Kinder nicht doch in Rogätz bleiben könnten. Das ist das Ergebnis eines Krisentreffens zwischen Gemeinde und Elternvertretern am Mittwochabend. Schmette sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man werde am 1. November 2023 in Rogätz Objekte anschauen, die eventuell in Frage kämen.