Die weißen Flecken der Versorgung mit Mobilfunk in der Altmark sollen weniger werden. In Tangerhütte (Landkreis Stendal) und in Wannefeld-Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) entstehen zwei neue Mobilfunkmasten. Die Maßnahmen werden vom Staat gefördert: In Tangerhütte mit mehr als 850.000 Euro, in Wannefeld mit mehr als einer Million Euro.