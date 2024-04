Niederländische Soldaten haben mit ihren Kettenfahrzeugen in der Nacht zum Montag Bordsteine und Verkehrsinseln in Stendal beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hat es mehrere solcher Schäden vor allem in der Osterburger Straße und im Alten Dorf im Norden der Stadt gegeben. Die Soldaten waren von ihrem Hauptlager in Stendal-Borstel in Richtung Gefechtsübungszentrum Heer in der Colbitz-Letzlinger Heide aufgebrochen.