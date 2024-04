Auf mittlerweile 10,5 Hektar baut die Schönberger Agrargenossenschaft Spargel an. Die Fläche ist im Vergleich zum Vorjahr nochmal um zwei Hektar erweitert worden. Im Moment würde auf dem Feld geerntet, auf deren Dämmen die doppelte Folie liege, so Homann: "Das heißt: eine schwarz-weiß Folie untendrunter und eine Thermofolie obendrauf. Mit Zwischenraum, der den Gewächshaus-Effekt ausmacht und den Spargel somit früher wachsen lässt. Ganz natürlich, ohne Heizung, ohne alles."

Erst in ein paar Wochen kommt diese Folie herunter. Dann beginnt der Spargel auch dort zu wachsen. So könne die Agrargenossenschaft bis zum 24. Juni – dem Johannistag, an dem traditionell der letzte Spargel der Saison verkauft wird – frischen Spargel garantieren.

So trotzen die Genossenschaftler dem schleichenden Niedergang des Spargelanbaus in Sachsen-Anhalt. Nach der Agrargenossenschaft Seehausen vor drei Jahren hatte ein Betrieb in Badel (Altmarkkreis Salzwedel) im vergangenen Jahr den Anbau eingestellt. In diesem Jahr nun verabschiedete sich einer der namhaftesten Spargelbauern der Altmark aus dem Geschäft. Klaus Heinl in Plätz bei Goldbeck steigt auf Kartoffeln um, aus Altersgründen, wie der Unternehmer angab.