Zudem sei das Holz damals wie heute billiger. Die Preise für Holzhackschnitzel sind laut Zimmermann allerdings ebenfalls um fast das Doppelte gestiegen. Sie seien aber immer noch billiger als Gas oder Öl. Im Notfall werden auch in Osterburg fossile Brennstoffe zur Energiegewinnung zugeschaltet. Im Jahr 2021 sei zu 91 Prozent Holz im Einsatz gewesen, etwas mehr als fünf Prozent Gas sowie ein kleiner Anteil Öl.

Die Holzteile kaufen die Stadtwerke nach eigenen Angaben in der Region. Der Geschäftsführer hält Holzhackschnitzel für eine nachhaltige Alternative: Es wundere ihn, dass die Grünen auf Bundesebene meinen, das könne nur ein Zwischenschritt sein, weil so viel Wald mittelfristig gar nicht nachwachsen könne, wie Deutschland verfeuere.

Zimmermann sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, da werden die Holzhackschnitzel in großen Mengen schon von Dänemark aufgekauft, in Niedersachsen von den Niederlanden und im Süden von Bayern und Österreich."

Größere Holzhackschnitzel-Anlagen gibt es nur wenige in Sachsen-Anhalt. Weitere stehen unter anderem im Zentrum für Tierhaltung und Technik in Iden in der Altmark sowie bei der Energieversorgung Halle.