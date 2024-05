Auf mehr Hinweise aus der Bevölkerung hofft auch die Polizei in Stendal. Revier-Sprecherin Kim-Marise Krumbach sagte MDR SACHSEN-ANHALT, in den Jahren 2022 und 2023 hätte es im Bereich der Polizeiinspektion Stendal 29 Anzeigen wegen Wilderei gegeben. Und das auf einer Fläche von knapp 6.300 Quadratmetern in den Landkreisen Stendal, Salzwedel und Jerichower Land. Im Bereich des Reviers Stendal seien es im selben Zeitraum sieben Anzeigen gewesen.