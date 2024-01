Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen aus Klötze im Altmarkkreis Salzwedel ist der Angeklagte wegen Mordes verurteilt worden. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT entschied das Stendaler Landgericht am Montagnachmittag, dass der 43-Jährige lebenslang ins Gefängnis muss. Außerdem muss er 40.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Der 43-Jährige, der ein Verhältnis mit Khezia hatte, hat am dritten Verhandlungstag im Oktober 2023 die Tat eingeräumt. Er erklärte aber, im Affekt gehandelt zu haben. Die junge Frau habe ihn zuvor zum Sex zwingen wollen und mit einem Messer bedroht. Laut Staatsanwaltschaft wurde Kezhia mit 32 Messerstichen getötet. Anschließend soll der Verurteilte die Leiche verbrannt und in der Nähe von Wolfsburg in einer Kiesgrube vergraben haben.