Der Stadtrat von Tangerhütte hat einen Antrag zur Abwahl des parteilosen Bürgermeisters Andreas Brohm beschlossen. 19 von 26 Stadträten stimmten dem in der Sitzung am Mittwochabend zu. In einem nächsten Schritt müsste das Gremium ein Abwahlverfahren beschließen. Die stellvertretende Ratsvorsitzende Edith Braun sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man wolle das im Januar in Angriff nehmen.