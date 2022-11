Beliebtes Ausflugsziel: Der Wildpark hat mit Spielplatz und Veranstaltungen regelmäßig Familien angelockt. Bildrechte: MDR/André Plaul

Der Park war im November 2021 unter anderem wegen erheblicher tierschutzrechtlicher Vorwürfe geschlossen worden. Dem alten Betreiber gelang es zudem nicht, die vorgeschriebenen fachkundigen Mitarbeiter zu stellen, auch gab es keine Aussicht auf eine neue Zoogenehmigung. Die Einheitsgemeinde Tangerhütte hatte deshalb selbst eine beantragt, woraufhin im Februar 2022 nach kurzzeitiger Schließung der Neustart mit einem neuen Betreiber gelang. Eine Genehmigung wurde zunächst befristet erteilt. Pläne für ein neues Parkkonzept lagen vor.



Doch die Kosten der Anlage trieben den Park in die Insolvenz. Die Leiterin der bisherigen Betreibergesellschaft in kommunaler Trägerschaft und einige Tierpfleger kündigten. Der Landkreis schritt ein und widerrief die Zoogenehmigung. Die Einheitsgemeinde Tangerhütte hatte den Park in den vergangenen Jahren mit insgesamt 500.000 Euro bezuschusst und sah sich außerstande, künftig weitere Kosten zu tragen. Am 4. November war der letzte Öffnungstag.