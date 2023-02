Zwischenfall an Umspannwerk Mann nach Stromausfall in Halle in Polizeigewahrsam

In einigen Stadtteilen von Halle ist am Donnerstagabend der Strom ausgefallen, unter anderem in der westlichen Innenstadt, Halle-Neustadt und im Weinbergviertel. Es hatte eine Störung in einem Umspannwerk gegeben. Die Polizei hat dort einen Mann aufgegriffen. Er befindet sich in Gewahrsam.