Bis zu 67.000 Menschen nutzen demnach regelmäßig die Tafeln in Sachsen-Anhalt. Mit den wachsenden Zahlen kämen die rund 35 Tafeln im Land unterschiedlich zurecht. Während es im ländlichen Raum wie in der Altmark zu Engpässen kommen könne, seien die Tafeln in den großen Städten gut aufgestellt, so Bädje. In Halle und Magdeburg seien die Nutzerzahlen besonders deutlich gestiegen.