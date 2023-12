Im Raum Elbeu, Wolmirstedt und Glindenberg ist das Hochwasser seit Tagen zu beobachten. Große Flächen von Feldern, aber auch kleinere Straßen und Gärten entlang der Ohre stehen unter Wasser. Laut der Rettungsleitstelle im Harz sind auch Holtemme, Bode und Ilse über die Ufer getreten, es gelte Alarmstufe 2. Sandsäcke seien vorbereitet worden. Alarmstufe 2 gilt ebenso an der Unstrut bei Wangen und an der Helme bei Bennungen in Mansfeld-Südharz.

Mit Blick auf die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes kann auch für den Sonntag zunächst nicht mit Entspannung gerechnet werden. Demnach bleibt es an Heiligabend bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad bedeckt und regnerisch. Auch in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag regne es weiter. Auf dem Brocken warnten die Experten vor Orkan.

Laut des gemeinsamen Hochwasser-Portals der Länder hat der Elbe-Pegel in der Nacht zum 23. Dezember bei Schöna an der Grenze zu Tschechien die Alarmstufe 1 gerissen. Für den Pegel Barby wird prognostiziert, dass die Alarmstufe 1 bis zum Abend des ersten Weihnachtsfeiertags erreicht wird.

An fünf weiteren Pegeln gilt Alarmstufe 1: so an der Ilse und der Bode im Harz, an der Schwarzen Elster im Landkreis Wittenberg, der Jeetze im Altmarkkreis Salzwedel und an der Ehle im Jerichower Land.