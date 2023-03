Die Gewerkschaften ver.di und GEW haben erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft ver.di mitteilte, richtet sich der Aufruf am 23. März an alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die unter anderem in Kindertagesstätten, Horten, Krankenhäusern und Verwaltungen tätig sind.

Die Gewerkschaft GEW hat unterdessen ebenfalls Warnstreiks angekündigt. Am 23. und 24. März soll ganztägig in den kommunalen Kindertageseinrichtungen und in den Stadt-, Gemeinde- und Kreisverwaltungen in Halle (Saale) und in den Landkreisen Saalekreis, Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz und Wittenberg gestreikt werden. Am Donnerstag seien die GEW-Mitglieder aus dem südlichen Teil des Landes aufgerufen, einen Tag später die Mitglieder aus dem nördlichen Sachsen-Anhalt, hieß es in einem Schreiben.