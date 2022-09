Der Brand, der zuletzt rund eine Woche lang am Brocken im Nationalpark Harz wütete, fällt demzufolge nicht in die Statistik. Diese Daten würden vom Nationalpark Harz separat erfasst, hieß es. Laut Feuerwehr und Landkreis standen bei dem Feuer unterhalb des Brockengipfels zuletzt 160 Hektar in Flammen. Der Nationalpark Harz wiederum sprach in einer am Freitag verschickten Mitteilung nur noch von 12 Hektar.