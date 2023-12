Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft am Dienstag erneut zu Warnstreiks in Sachsen-Anhalt auf. Hintergrund ist der Tarifkonflikt mit den Ländern. Dieses Mal sollen die Beschäftigten an Forschungseinrichtungen und Hochschulen in Magdeburg, im Altmarkkreis Salzwedel sowie in den Landkreisen Stendal, Börde, Jerichower Land, Harz und im Salzlandkreis die Arbeit niederlegen.