Der sächsische Lehrerverband (SLV) hat die Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen am Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Wie der Verband mitteilte, findet vor dem Finanzministerium in Dresden am Vormittag eine Kundgebung statt. Sie ist Teil der bundesweiten Protestaktionen der Gewerkschaften einen Tag vor der nächsten Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Bundesländer.

Kritik an Sachsens Finanzminister

Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) habe einen entscheidenden Anteil an der "verfahrenen Situation" in dem Tarifkonflikt, sagte Burkhard Naumann, Landeschef der Bildungsgewerkschaft GEW. "Schließlich sitzt er als Erster Stellvertreter der Tarifgemeinschaft deutscher Länder unmittelbar am Verhandlungstisch und trägt eine Mitschuld, dass immer noch kein Angebot der Arbeitgeber vorliegt." Der landesweite Warnstreik am Nikolaustag solle ein Zeichen der Entschlossenheit senden.

Bereits in der vergangenen Woche waren die Lehrkräfte zum Ausstand aufgerufen worden. Die nächste Tarifverhandlungsrunde mit den Ländern ist ab Donnerstag in Potsdam geplant. Die Gewerkschaften fordern unter anderem 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 500 Euro. Bundesweit wird um Gehaltserhöhungen für rund 2,5 Millionen Beschäftigte gerungen.

Streiks in weiteren Einrichtungen

In Sachsen werden außerdem auch die Landesdirektion, der Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement, die Akademie der Wissenschaften sowie das Finanzamt und die Uniklinik in Leipzig bestreikt. Streikaufrufe gingen laut Verdi-Bezirksgeschäftsführer Daniel Herold auch an Theater, Oper und Schauspiel in Dresden.