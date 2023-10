Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Höhere Transportkosten Weihnachtsbäume aus der Region teurer als im Vorjahr

31. Oktober 2023, 18:00 Uhr

In acht Wochen ist Weihnachten. Eine geschmückte Tanne gehört für viele genauso zum Fest wie leckeres Essen und Geschenke. In Sachsen-Anhalt sind die Bäume in diesem Jahr gut gewachsen. Wegen höherer Löhne und gestiegener Transportkosten werden die Weihnachtstannen aus heimischem Anbau aber wohl teurer. Allerdings ziehen nicht alle Produzenten im Land ihre Preise an.