Wie das Statistische Landesamt auf der Kurznachrichtenplattform Twitter erklärte, ist die Wohnmobildichte im Altmarkkreis Salzwedel am höchsten. Dort gebe es 8,2 Wohnmobile pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Im Landkreis Wittenberg sei die Dichte vergleichbar hoch. Am niedrigsten sei sie in Halle: Dort gebe es weniger als 4,3 Wohnmobile pro 1.000 Einwohner.