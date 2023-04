In Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr mehr als 678.000 Übernachtungen gezählt. "Im Vergleich zu 2019 - also vor Corona - sind das rund 30 Prozent mehr", so Hermann. Aber nicht nur in Sachsen-Anhalt hat sich in den vergangenen Jahren ein Camping-Boom entwickelt. Deutschlandweit zählte das Campingportal "camping.info" rund 40 Millionen Übernachtungen auf Campingplätzen – ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zu 2021.