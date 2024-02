Unterschiede in den Landkreisen Zahl der Notrufe in Sachsen-Anhalt steigt deutlich

Die Zahl der Notrufe über die 112 ist in den vergangenen Jahren in Sachsen-Anhalt deutlich gestiegen. Der Notruf wurde im vergangenen Jahr im Schnitt fast 25 Prozent häufiger angerufen als noch fünf Jahre zuvor. "Wir wissen, dass das Anrufvolumen in den Leitstellen steigt und sehen auch mehr ausgelöste Einsätze", erklärte die Leiterin des Fachbereichs Rettung bei der Krankenkasse AOK, Jeanette Betz. Dafür gebe es verschiedene Gründe.