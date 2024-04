Abgesehen davon wirbt sie dafür, eher die Chancen zu sehen und nicht nur die Probleme und Risiken. "Ich bin dagegen, alles schlecht zu reden. Vielmehr sollten wir begreifen, dass Digitalisierung nicht so abläuft, dass ich auf den Knopf drücke und es funktioniert. Man muss sich mit den Prozessen beschäftigen und man muss tatsächlich auch seine Prozesse ein wenig verändern. Das gehört in der Arztpraxis dazu und das gehört in der Apotheke dazu. Es ist immer erst ein Aufwand, die Erfolge kommen dann später", sagt die Geschäftsführerin.

Hinderlich findet Wendling bei dem Prozess vor allem den deutschen Perfektionismus. "Wir neigen dazu, 130-prozentige Lösungen zu machen. In anderen Ländern fange man einfach mal an, probiert aus und lernt dazu." Eine Alternative zur Digitalisierung gibt es aus ihrer Sicht ohnehin nicht. "Wir werden sonst das schlechtbehandeltste Volk der Welt sein", malt sie ein Schreckensszenario an die Wand. Gerade in Gegenden, wo es keine Ärzte mehr gebe, weil diese keine Nachfolger mehr fänden, biete die Digitalisierung in Gestalt von Telemedizin einen Ausweg.