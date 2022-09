Anna Cernohorsky, die bislang älteste Bautzenerin und zugleich älteste Frau Deutschlands, ist am vergangenem Sonntag, dem 18. September, verstorben. Das teilte am Mittwoch die Stadtverwaltung in Bautzen mit. Wenige Tage zuvor war die Seniorin 113 Jahre alt geworden. Ihr gesundheitlicher Zustand ließ eine kleine Geburtstagsfeier allerdings schon nicht mehr zu.