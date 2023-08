Die Polizei hat nach dem Fund von Säuglingsknochen Ende September 2021 im Landkreis Bautzen neue Erkenntnisse gewonnen. Damals sicherten die Einsatzkräfte zahlreiche Spuren im Arnsdorfer Ortsteil Fischbach. Unter anderem schickten sie auch Erdproben ins Labor, welche sich an den Müllsäcken und einem Eimer befanden, in denen die Knochen gefunden wurden. Wie die Polizei mitteilte, passt die untersuchte Erde nicht zum Fundort im Karlswald. Vielmehr würden die Proben aus dem westlichen oder mittleren Teil des Erzgebirges stammen. Auch das tschechische Erzgebirge, das Böhmische Becken oder südliche Vogtland kämen als Ursprung in Frage.