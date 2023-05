In Kamenz hat ein Großbrand die Lager- und Produktionshalle einer Firma in einem Gewerbegebiet zerstört. Laut Einsatzleitung war das Feuer am Samstag gegen 3 Uhr in dem 2.000 Quadratmeter großen Gebäude ausgebrochen. Bis zum Vormittag brachten 70 Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle und verhinderten das Übergreifen auf ein Verwaltungsgebäude. In dem Gewerbegebiet befindet sich neben dem Einkaufszentrum An der Windmühle auch eine Tankstelle. Sie stellte zur Sicherheit den Betrieb ein.