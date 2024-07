Tätersuche Brände in Hoyerswerda und Kamenz - Polizei lobt Prämie aus

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die etwas beobachten haben und Angaben zu den Bränden machen können. Ein als Zeuge gesuchter Radfahrer sei inzwischen identifiziert werden. "Die Ermittlungen dauern weiter an, weshalb die Polizei nach wie vor nach Zeugen sucht", teilte die Polizei am Montag mit.



Sachdienliche Hinweis nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. "Alle Personen können Zeugen sein, die verdächtige Personen am Tatort gesehen haben", so Siebenäuger. "Jeder Hinweis ist wichtig, sowohl Fahrzeugbewegung, egal ob Autos, Fahrräder oder Mopeds oder auch auffällige Fußgänger können dabei von Interesse sein. Auch wer private Handyvideos oder Bilder von Hausüberwachungskameras hat, kann damit der Polizei weiterhelfen."