Am Morgen um 9:30 Uhr hat sich die Gemeinde in der Kleinröhrsdorfer Kirche versammelt - zum ersten Gottesdienst nach dem verheerenden Brand in der Großröhrdorfer Stadtkirche. Nach den Worten von Pfarrer Stefan Schwarzenberg gibt es viele Hilfsangebote und auch Spendengelder seien schon überwiesen worden. 11.000 Euro sind demnach von Freitagnacht bis Sonntagmittag bereits zusammengekommen. Auch Hilfsangebote gebe es schon. Da in der ausgebrannten Stadtkirche keine Gottesdienste stattfinden können, gebe es das Angebot, den Rödersaal, das Kulturhaus am Rödertalplatz in Großröhrsdorf, für Gottesdienste zu nutzen. Sogar zwei Weihnachtsgottesdienste seien dort bereits angemeldet.

Mut machende Predigt zwei Tage nach dem Brand

Es habe ihm jemand gesagt, die Kirche in Großröhrsdorf sei gestorben, so Pfarrer Stefan Schwarzenberg. Damit, so der Pfarrer, sei aber das Gebäude gemeint.

Pfarrer Stefan Schwarzenberg bei der ersten Predigt nach dem verheerenden Brand in der Stadtkirche Großröhrsdorf. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Kirche, das sind immer die Christen, die Gemeinschaft, die Kirche Jesu Christi - und die lebt. Stefan Schwarzenberg Pfarrer Ev.-Luth. Kirchgemeinde Großröhrsdorf-Kleinröhrsdorf

Am Sonntagnachtmittag lud die Kirchgemeinde für die zerstörte Kirche zu einer Abendmusik mit Posaunenchören auf der Pfarrwiese in Großröhrsdorf ein. Über die Homepage wird zum Spenden aufgerufen.

Eine Überraschung hatten die Feuerwehrleute für den Pfarrer und seine Kirchgemeinde parat: Am Morgen nach der Brandnacht stellten sie fest, dass die Sakristei von den Flammen verschont wurde. So konnte der Altar geborgen werden.

Nach dem verheerenden Brand in der Stadtkirche Großröhrsdorf konnte die Sakristei gerettet werden, darunter der Altar. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Sakristei - Vorbereitungs- und Aufbewahrungsraum zugleich

Die Sakristei ist ein Nebenraum in der Kirche, der zur Vorbereitung des oder der Geistlichen auf den Gottesdienst und zur Aufbewahrung der für den Gottesdienst benötigten Gegenstände dient.

Erschwerte Ermittlungsarbeit

Nach dem Brand in der Nacht zu Freitag ist der Brandort abgesichert und die angrenzende Straße gesperrt. Laut Auskunft der Polizeidirektion Görlitz gibt es bislang keine Freigabe durch die Statiker und die Feuerwehr. Eine vorsichtige Begehung ist für morgen geplant. Es bestehe weiter die Gefahr, dass unter anderem der Glockenturm einstürzt. Hinweise auf die Brandursache gebe es noch nicht, so Maximilian Funke, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. In der Nacht zu Sonnabend musste die Feuerwehr zum Nachlöschen einzelner Brandnester in der Kirche erneut ausrücken. Inzwischen habe es aber ausgiebig geregnet, so der Sprecher.

Die Stadtkirche im sächsischen Großröhrsdorf in der Oberlausitz in Flammen. Bildrechte: Torsten Zange

In der fast 300 Jahre alten barocken Stadtkirche, einem der bekanntesten Sakralgebäude der Oberlausitz, war in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen hatten zunächst den Dachstuhl erfasst, danach auch den fast 50 Meter hohen Glockenturm. Augenzeugen hatten berichtet, dass es zuvor einen lauten Knall gegeben habe.

